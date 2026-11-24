Der Kampf zwischen den Betreibern der Perla und der Gemeinde geht in eine neue Runde. Während zur ersten und von Bürgermeisterin Zeller zurückgezogenen Verordnung vom 29. Mai ein Urteil gegen Ende Dezember erwartet wird – die Betreiber hatten wegen Rechtswidrigkeit der Verordnung geklagt und Schadenersatz von der Gemeinde gefordert –, geht es heute tatsächlich um die Lärmbelastung. Es geht darum, ob die Grenzwerte durch den Betrieb der Diskothek im Mehrfamilienhaus Plankenstein überschritten werden oder nicht. Laut Messungen, die von den Perla-Betreibern von einem zertifizierten Techniker gemacht wurden, hätte es keine Überschreitung der Grenzwerte gegeben. Die Messungen des Landesamtes für Luft und Lärm hätten aber eine Überschreitung ergeben, zwar nicht im Stock über der Diskothek, sondern in höheren Stockwerken.<BR \/><BR \/>Die Bewohner des Mehrfamilienhauses Plankenstein – insgesamt 46 Parteien – haben selbst beim namhaften Mailänder Ingenieur Giuseppe Santella ein Lärm-Gutachten in Auftrag gegeben. Und dieser kommt zum Schluss, „dass die Voraussetzungen für eine Lärmbelästigung und eine schwerwiegende Beeinträchtigung der psychischen und physischen Gesundheit der Wohnungseigentümer zweifellos vorliegen“. Streitpunkt vor Gericht dürfte sein, ob dieses private Gutachten, auf das auch die Gemeinde Bezug nimmt, zulässig ist.<BR \/><BR \/>Indessen haben acht, neun Bewohner des Plankenstein-Gebäudes bei der Gemeinde Meran gesundheitliche Schäden geltend gemacht und dafür ärztliche Zeugnisse vorgelegt – darunter Panikattacken, Schlaflosigkeit, Müdigkeit untertags, Konzentrationsstörungen usw. „Einige von uns sind auch in psychiatrischer Betreuung. Es kann doch nicht sein, dass das Recht auf Gesundheit hinter dem unternehmerischen Recht – beide Rechte in der Verfassung verankert – hintangestellt wird“, sagt ein Bewohner.<BR \/><BR \/>Aber nicht nur die Musik der Disco – besonders die Bässe – wird von den Bewohnern als belastend wahrgenommen, sondern auch die Begleiterscheinungen rund um das große Gebäude. „Hier wird zum Gebäude uriniert, Erbrochenes ist wegzuräumen, es wird gedealt und es werden Drogen konsumiert. Zudem wird im Sissi-Park und in der Plankenstein-Straße herumgeschrien“, erzählen die Bewohner. Fotos und Videos liegen vor und wurden der Gemeinde und den Sicherheitsbehörden geschickt.