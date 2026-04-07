Grund: In den Wohnungen darüber waren Vibrationen zu verspüren und Musik zu hören war. Das „Perla“ hätte zwar am vergangenen Freitag, Samstag und Sonntag geöffnet werden können, aber nur mit „Hintergrundmusik in einer Lautstärke, die mit jener einer Bar vergleichbar ist und außerhalb des Lokals nicht wahrnehmbar sein darf“.<BR \/><BR \/>„Das wollten wir nicht, denn das ist nicht unser Business“, sagt Betreiber Giovanni Perna. Er habe bereits am Gründonnerstag alle angeforderten Unterlagen zur Schalldämpfung des Lokals seitens eines geprüften Technikers an das Landesamt für Luft und Lärm sowie an die Gemeinde geschickt. Dafür hätten die Betreiber laut der Verordnung der Bürgermeisterin 30 Tage Zeit. <BR \/><BR \/>„Unsere Anlage ist dauerhaft auf 92 statt der gesetzlich erlaubten 95 Dezibel gesenkt“, sagt Perna. Er hoffe, dass das Okay des Landes bereits in diesen Tagen kommt. „Wir hoffen, dass wir am kommenden Freitag das Lokal wieder aufsperren können. Unsererseits besteht die absolute Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der Gemeinde“, sagt Perna.