Discoabend mit K.O.-Tropfen: Verdächtiger im Visier

Erst nach deren Abschluss soll gegebenenfalls eine Anzeige erfolgen, betonte der Polizeisprecher. Weiterhin gehe man jedenfalls davon aus, dass es 9 Opfer gebe. „Eines davon war ein Mann“, sagte er. Etwaige weitere betroffene Personen hätten sich derzeit noch nicht bei der Polizei gemeldet, hieß es in Bezug auf den Bericht, in der von 19 Betroffenen die Rede war.Nach wie vor könne man nicht mit Sicherheit sagen, ob die Vorfälle tatsächlich auf in die Getränke gemischte K.O.-Tropfen zurückzuführen seien, erklärte der Sprecher. Zuletzt hatte es geheißen, dass der Zustand der Betroffenen auch mit übermäßigem Alkoholkonsum zusammenhängen könnte. Wann man einem Ergebnis der Gerichtsmedizin zu rechnen ist, die gerade die Blut- und Urinproben analysiert, lasse sich noch nicht sagen.Nach der Party im Pitztal waren 3 Frauen im Alter von 16, 17 und 39 Jahren in bewusstlosem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert worden. Auch 2 weitere Jugendliche kamen ins Krankenhaus, allerdings nicht bewusstlos. 4 weitere junge Frauen wiesen Symptome auf, benötigten allerdings keine stationäre Behandlung.