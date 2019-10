Diskothek „Baila“ muss für 10 Tage schließen

In der Nacht von Samstag, 28. September auf Sonntag, 29. September waren sämtliche Ordnungshüter auf Anweisung von Regierungskommissär Vito Cusumano zu einer großangelegten Kontrolle in Eppan angerückt.





Nachdem die viel zu laute Musik abgestellt und die Lichter angemacht worden waren, stellten Polizei, Carabinieri und Finanzwache fest, dass zahlreiche Lokalbesucher bewusstseinsverändernde Substanzen zu sich genommen hatten. Dabei wurden mehrere Reste verschiedener Drogen – unter anderem Kokain, Haschisch und Extasy – sichergestellt.Vor allem außerhalb des Lokals fanden die Ordnungshüter zudem leere und halbleere Dosen und Flaschen diverser alkoholischer Getränke, die die Jugendlichen unter anderem auf dem Parkplatz versteckt hatten.Die Diskothek muss nun vorerst für 10 Tage ihre Tore schließen. Daraufhin müssen mehrere Vorbeugungsmaßnahmen ergriffen werden, um derartige Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Dazu gehört unter anderem, dass Diskobesucher mit ihrer Eintrittskarte nur ein Mal in das Lokal eingelassen werden, es also nicht verlassen und später wieder zurückkehren dürfen.

deb