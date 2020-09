Italiens Diskos gesperrt: Volle Lokale in San Marino

Im Zwergstaat am Apennin muss man sich zwar für den Disko-Besuch anmelden und beim Tanzen Mundschutz tragen, das stört viele Jugendliche aber nicht, die oft längere Autofahrten in Kauf nehmen, um in San Marino zu tanzen.Das löste Kritik der Vereinigung der Disco-Betreiber der Adria-Region Emilia Romagna aus. „Es ist unannehmbar, dass man 20 Kilometer von der Adria-Küste frei tanzen kann, während dies in Italien verboten ist“, protestierte Gianni Indino, Präsident des Verbands der Diskobetreiber SILB, nach Medienangaben. In Italien wurden am 16. August wegen der wieder steigenden Corona-Zahlen alle Diskotheken des Landes geschlossen. Außerdem ordnete die italienischen Regierung an, dass in der Zeit zwischen 18 Uhr und 6 Uhr auf Plätzen, an denen viele Menschen zusammentreffen, und bei Ansammlungen vor Lokalen eine Maskenpflicht gilt. Zur Unterstützung der Diskotheken will die Regierung 100 Millionen Euro locker machen.Hintergrund der Verschärfung war die Tatsache, dass sich in Italien zunehmend vor allem jüngere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus anstecken. In den vergangenen Wochen gab es viele Berichte über Feiern von jungen Leuten, bei denen die Sicherheitsmaßnahmen ignoriert wurden.

apa