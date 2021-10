Diskotheken Baila und Juwel in Eppan sperren zu

Während in Italien Diskotheken seit vergangenem Montag wieder öffnen dürfen – unter strengen Sicherheitsauflagen – schließen das Baila und das Juwel in Eppan endgültig ihre Tore.Die beiden Tanzlokale posteten auf ihren Social Media Kanälen ein Video, in dem die Betreiber durch die leeren Büroräume des Baila führen und sich bei ihrer Kundschaft für die vergangenen 18 Jahre bedanken. Schweren Herzens müsse man nun Abschied nehmen, doch der Totalausfall der vergangenen 20 Monate sei finanziell nicht mehr tragbar gewesen.Wie es mit den Discos Baila und Juwel in Zukunft weiter gehen wird, ist derzeit noch offen. Durchaus könnten sie unter neuer Führung als Treffpunkt für die Jugend erhalten bleiben.

