Diskotheken dürfen öffnen: Wollen sie das überhaupt?

In wenigen Tagen, ab 10. Februar, ist in den Discos das Tanzen wieder erlaubt. Aber die Betreiber der Unterhaltungslokale warten auf die genauen Regeln für die Öffnung; von diesen hängt es ab, ob tatsächlich aufgesperrt wird oder ob auch in Südtirol das Nachtleben weiterhin im künstlichen Tiefschlaf bleibt. + Von Isabelle Hansen