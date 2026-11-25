Vor Ort wurde der Weltranglistenspieler dem Vernehmen nach von seinem Bruder Mark in Empfang genommen. Wer am Ausgang des Flughafengebäudes auf ein erstes Bild des Sportlers nach dem medizinischen Eingriff gehofft hatte, wartete allerdings vergebens. Sinner selbst blieb unsichtbar. Lediglich sein Vater Hanspeter, sein langjähriger Manager Alex Vittur sowie der Sportmediziner Herbert Schönhuber verließen das Terminalgebäude.<BR \/><BR \/>Wie sich der weitere Genesungsweg des Tennisstars gestaltet, bleibt vorerst im Unklaren. Ob Sinner die kommenden Tage für die erste Phase der Regeneration in seiner Südtiroler Heimat verbringt oder den Halt in Bozen lediglich als kurze Zwischenlandung auf dem Weiterflug nach Nizza nutzte, ist derzeit nicht bekannt.