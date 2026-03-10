Grumer galt seit Juni 2025 als vermisst. Kurz zuvor war sein Arbeitsvertrag in einem Hotel in Ibiza ausgelaufen. <BR \/><BR \/>Nachdem der Bozner für längere Zeit nicht erreichbar gewesen war, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wo-ist-thomas-grumer-bozner-in-ibiza-verschwunden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wurde in Spanien eine Vermisstenanzeige aufgegeben<\/a>. Jegliche Suche blieb jedoch erfolglos – bis jetzt. <BR \/><BR \/>Medienberichten zufolge war vor rund drei Wochen ein Leichnam aus dem Meer rund um Ibiza geborgen worden. Wie DNA-Analysen mittlerweile bestätigten, handelt es sich dabei tatsächlich um den 42-Jährigen. <BR \/><BR \/>Über die Todesursache ist bisher nichts bekannt. Nach Informationen der Tageszeitung Alto Adige werden die sterblichen Überreste von Thomas Grumer voraussichtlich in den kommenden Tagen nach Italien überstellt.