DNA der Gattin auf Manfrinis Gebiss gefunden

5 Monate nach der Ermordung von Eleonora Perraro (43) im Garten eines Lokals in Nago am Gardasee dürften die Ermittlungen gegen ihren Ehemann Marco Manfrini (50) so gut wie abgeschlossen sein: Ein Gutachten der Forensiker des RIS hat ergeben, dass sich am Gebiss von Manfrini, das am Tatort gefunden wurde, das DNA seiner Frau befindet.





