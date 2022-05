DNA-Probe bestätigt Wolfsverdacht in Osttirol: Raubtier kam über die Grenze

Eine genetische Untersuchung hat am Montag einen bereits vom Amtstierarzt geäußerten Wolfsverdacht in Anras (Bezirk Lienz) bestätigt. Es handle sich dabei um einen Wolf aus der italienischen Quellpopulation, gab das Land in einer Aussendung bekannt. 2 tote und 11 verletzte Schafe waren am Sonntag vor einer Woche frühmorgens auf einer Heimweide im Gemeindegebiet von Anras aufgefunden worden. Aktuell gebe es keine weiteren Hinweise auf Wolfpräsenz in Osttirol, hieß es.