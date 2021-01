Doch lieber eine FFP2-Maske? Fragen und Fakten zum besseren Schutz

Österreich und Bayern machen es vor: Als Schutz vor dem Coronavirus wird die FFP2-Maske immer mehr zum Standard. Was macht sie besser als Schlauchtuch, Stoff- oder OP-Maske? Was ist beim Gebrauch zu beachten? Und muss der deutich teurere Mund-Nasen-Schutz tatsächlich nach einigen Stunden Gebrauch in den Müll? Hier gibt es die Antwort auf diese und andere Fragen!