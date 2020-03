Dolomiten“-Abo: Post bringt heute keine Zeitung – gratis online lesen

Die Corona-Krise macht auch vor der Post nicht halt. Am Samstag wird deshalb das Tagblatt „Dolomiten“ nicht an die Abonnenten ausgeliefert.Damit die Abonnenten trotzdem nicht auf ihre bereits bezahlte Zeitung verzichten müssen, können Sie sie heute kostenlos online lesen. Hier geht's zum Link. Den „Dolomiten-Abonnenten wird das Abonnement automatisch um einen Tag verlängert. Wir danken für Ihr Verständnis.Die Kiosk-Abonnenten und alle andern können ihre „Dolomiten“ ganz normal im Zeitungshandel abholen bzw. kaufen. Die Zeitungshändler haben geöffnet, damit die Bevölkerung weiterhin Zugang zu dem so wichtigen Gut einer Tageszeitung hat.Jetzt in der Corona-Krise läuft außerdem eine gemeinsame Aktion von Tageszeitung „Dolomiten“ und Zeitung am Sonntag „Zett“,damit Sie täglich auch von zu Hause aus top informiert sind. Das E-Paper gibt's für 3 Monate für 9,90 Euro.

