Egal, ob tief unten im Tal oder hoch oben in den Bergen: Südtirol bietet Fahrradbegeisterten zahlreiche Möglichkeiten. Je nach Ausgangspunkt eröffnet sich ihnen ein anderes Panorama und eine unterschiedlich schwierige Strecke.<BR \/><BR \/>Damit der Ausflug den individuellen Ansprüchen der Bikerinnen und Biker gerecht wird, stellt das „Dolomiten“-Spezial eine sorgfältige Auswahl an lokalen Routen bereit. Klare Streckenangaben liefern dabei eine hilfreiche Orientierung, wodurch Fehleinschätzungen vermieden werden können.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1312338_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nicht zuletzt ist für ein unbeschwertes Erlebnis ein voll funktionsfähiges Fahrrad Voraussetzung. Ebenso zentral ist die Kenntnis grundlegender Sicherheitsempfehlungen und Rechtsvorschriften. Andernfalls kann die Fahrt für Groß und Klein schnell gefährlich werden.<BR \/><BR \/>Das Heft gibt daher zusätzlich einen kompakten Überblick rund ums Thema risikofreies Mountainbiken und präsentiert praktische Tipps dazu.