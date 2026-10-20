Sie gehören dem 2. Pionierregiment an und arbeiteten dabei mit qualifizierten Technikern verschiedener staatlicher Stellen und lokalen Behörden zusammen. In der letzten Woche der sommerlichen Räumungskampagne, die am Freitag zu Ende ging, war das 2. alpine Pionierregiment der Brigade Julia im Gebiet des Primiero im Einsatz.<BR \/><BR \/> Dort machte es 55 explosive Kriegsrelikte unschädlich. Dabei handelte es sich um 18 italienische Artilleriegranaten des Kalibers 75 Millimeter sowie 37 Thevenot-Granaten für Granatwerfer. <BR \/><BR \/>Dieser Granatentyp wurde in Frankreich hergestellt, befand sich damals jedoch auch im Bestand des königlich-italienischen Heeres. Alle Sprengkörper waren im Ersten Weltkrieg eingesetzt worden. <BR \/><BR \/>Weitere Einsätze fanden im Martelltal und im Stilfserjoch-Nationalpark sowie in den Gebieten des Carè Alto und des Lares-Gletschers in der Adamello-Brenta-Gruppe im Trentino sowie statt. Die Arbeiten wurden sowohl auf der Cima Tre Cannoni als auch an den Hängen des Livrio-Gletschers sowie in der Nähe des Madritschjochs und des Tonalepasses durchgeführt.