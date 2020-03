Dolomiti Superski: Skigebiete beenden Wintersaison

Dolomiti Superski mit seinen Skigebieten Kronplatz, Alta Badia, Gröden/Seiser Alm, Val di Fassa/Carezza, Arabba/Marmolada, 3 Zinnen Dolomiten, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di Castrozza/Rollepass, Gitschberg Jochtal-Brixen, Alpe Lusia/San Pellegrino und Civetta hat, im Einvernehmen mit den regionalen Gastwirtevereinigungen und in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen politischen Behörden, sowie aus Gründen der Eigenverantwortung beschlossen, dielaufende Wintersaison vorzeitig zu beenden, heißt es in einer Presseaussendung.Dies in Anbetracht der rasanten Verbreitung des Coronavirus COVID-19 auf dem italienischen Staatsgebiet und der daraus resultierenden Risikenfür Urlauber, Arbeitskräfte und für die ansässige Bevölkerung in den eigenen Skigebieten. „Die Gesundheit und die Beruhigung der Menschen, die in dieser Region leben, arbeiten und urlauben, sind wichtiger und müssen gewährleistet werden“, so der Wortlaut in der Presseaussendung.Die Schließung aller Aufstiegsanlagen wird innerhalb Dienstag 10. März 2020 erfolgen, um eine geordnete Heimfahrt aller Touristen zu gewährleisten, die derzeit noch vor Ort sind.„Es tut uns unendlich leid, diese Entscheidung treffen zu müssen, die eine absolute Ausnahme ist. Wir sind aber der Meinung, dass es ein grundlegender Schritt sei, um nach Möglichkeit, auch in unserem Gebiet mit hoher touristischer Dichte, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Wir bedanken uns bei all jenen Skifahrern, die wir im Laufe dieser Wintersaison in unseren Skigebieten begrüßen durften und hoffen, sie bald wieder als willkommene Gäste in den Dolomiten empfangen zu können“, betonten die Verantwortlichen.In einer Pressekonferenz von Land und hgv werden derzeit das Vorgehen der weiteren Südtiroler Skigebiete sowie die Konsequenzen für Gastbetriebe mitgeteilt.

