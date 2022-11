Dolomiti Superski startet in die Wintersaison

Diese Skigebiete öffnen schon am Samstag.

Die Wetterbedingungen der vergangenen Tage waren optimal, um die Pisten zu beschneien währen der Schneefall mit bis zu 25 Zentimetern Neuschnee die Dolomiten in ein weißes Kleid gehüllt hat – pünktlich zum Saisonauftakt, heißt es in einer Aussendung von Dolomiti Superski.„Das Kältefenster, welches es uns ermöglicht hat, die Skipisten für den Saisonanfang vorzubereiten, ist gerade rechtzeitig Mitte November eingetroffen. Unsere Skigebiete, die traditionell am letzten Samstag im November aufsperren, waren somit in der Lage, ihr Versprechen an die Kundschaft einzuhalten. Und das gibt uns einen zusätzlichen Motivationsschub, um die neue Wintersaison zu starten“, meint Andy Varallo, Präsident von Dolomiti Superski.Auch in diesem Jahr präsentiert die Skidestination einige neue und erneuerte Lifte und Pisten, die den Kundenanforderungen angepasst wurden. 3 Sessellifte haben ältere Anlagen ersetzt: der 6er Sessellift Spitzbühel auf der Seiser Alm, der 6er Sessellift Campanil in Pampeago im Val di Fiemme und der 4er Sessellift Cigolera-Cima Tognola in San Martino di Castrozza. Erneuert wurden auch die Skilifte Doris am Haunold bei Innichen und der Dorflift in Kastelruth.Die neue Zubringerkabinenbahn auf die Plose ist noch in der Bauphase und wird erst im kommenden Jahr in Betrieb genommen, während die Cabrio-Seilbahn „Tiers-Carezza“ nach einer mehrmonatigen Unterbrechung wieder in Betrieb geht. Ihr Debüt feiern hingegen die neue schwarze Piste „Soréga“ in St. Vigil in Enneberg am Kronplatz und die blaue Piste Campanil in Pampeago.Zudem wurden zahlreiche Beschneiungsanlagen erneuert und ausgeweitet, um die Kältefenster optimal nutzen zu können, indem die modernste Technologie für den optimalen Ressourceneinsatz eingesetzt wird. Insgesamt wurde in diesem Jahr 65 Millione Euro investiert.Zu den interessantesten Neuheiten dieser Wintersaison gehört der Online-Shop von Dolomiti Superski, wo es möglich sein wird, fast alle Skipasstypen zu kaufen. Wer einen Tages- oder Mehrtagesskipass online kauft, erhält einen 5-prozentigen Sofortrabatt, sofern der Skipass mindestens 2 Tage vor Benutzung gekauft wird. Dies halbiert de facto die inflationsinduzierte Preiserhöhung bei den Skipässen, heißt es in der Aussendung.Die Skipässe können an den neuen Tickets Self-Service-Points entweder an Touchscreens gekauft und vor Ort auch ausgedruckt werden oder direkt vom erhaltenen Online-Voucher ausgedruckt werden. So kann man Geld und Zeit sparen, um sofort auf die Piste gehen zu können.Die neuen Tickets Self-Service-Points sind auf dem gesamten Territorium von Dolomiti Superski verteilt. „Die Pandemie hat auch einen Boostereffekt im Bereich der Online-Technologie gehabt. In unserem Fall kam der Schub beim Online-Verkauf von Skipässen, die für den Kunden immer interessanter wird. Und Dolomiti Superski möchte all jene mit dem 5-Prozent-Rabatt belohnen, welche dieses Potential nutzen.“ so der Marketingdirektor Marco Pappalardo.