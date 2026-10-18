Erst im vergangenen Februar hatte sein Heimatort Vigalzano, ein kleiner Ortsteil der Gemeinde Pergine Valsugana, den Geistlichen gefeiert. Am Valentinstag wurde er gemeinsam mit Kindern geehrt, die genau 100 Jahre nach ihm geboren worden waren.<h3>\r\nMut in den Kriegsjahren<\/h3>Während des Zweiten Weltkriegs bewies Don Avi Zivilcourage. Als Pfarrer von Noriglio in der Vallagarina gewährte er einer Gruppe italienischer Soldaten und alliierter Militärangehöriger Unterkunft. Sie waren nach dem 8. September 1943 vor den Deutschen geflohen.<BR \/><BR \/>Zwei Jahre später half er einem weiteren Soldaten, diesmal einem Deutschen, der desertieren wollte. Unter Überwindung der Kontrollposten in Folgaria und in der Valsugana gelang es dem Priester, den Mann sicher in sein Elternhaus nach Vigalzano zu bringen.<BR \/><BR \/>Seiner Heimat blieb Don Avi bis zu seinem Tod eng verbunden.<h3>\r\n„Gebt mir eine Torte, und ich baue euch eine Kirche“<\/h3>In Trient ist der Priester vor allem aufgrund seines Spitznamens „Don Torta“ in Erinnerung geblieben. Als Pfarrer der Pfarrei Cristo Re soll er einst gesagt haben: „Gebt mir eine Torte, und ich baue euch eine Kirche.“ Die Gläubigen ließen sich von seinem Aufruf begeistern und unterstützten das Vorhaben. Bereits 1952 konnte die Kirche Cristo Re eröffnet werden.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-tod-von-isabella-pela-nun-sind-zwei-maenner-die-aeltesten-in-trentino-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Seit Juni diesen Jahres war der am 14. Februar 1918 geborene Guido Avi der älteste Mensch der Region Trentino Südtirol.<\/a>