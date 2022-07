Donald Trumps Ex-Frau Ivana gestorben

Wie US-Medien am Donnerstag berichten, ist Donald Trumps Ex-Frau Ivana Trump gestorben.

Ivana Trump (hier in einem Archivbild aus dem Jahre 2018) ist am Donnerstag gestorben. - Foto: © APA/afp / JEWEL SAMAD

Die erste Ehefrau von Ex-US-Präsident Donald Trump, Ivana Trump, ist im Alter von 73 Jahren gestorben.



Sie soll am frühen Donnerstagnachmittag (Ortszeit) in ihrer Wohnung in Manhattan tot aufgefunden worden sein. Vor dem Eintreffen der Rettungskräfte soll sie aufgrund von Herzproblemen selbst den Notruf abgesetzt haben.