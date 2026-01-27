Das Jahr 2025 ist weiterhin von vielfältigen Herausforderungen geprägt. Globale Unsicherheiten, wirtschaftliche Belastungen sowie soziale und klimatische Entwicklungen stellen viele Menschen vor große Aufgaben. Gerade in solchen Zeiten wird deutlich, wie wichtig gesellschaftlicher Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung sind.<h3>\r\nSpende von 12.000 Euro <\/h3>„In herausfordernden Zeiten ist es besonders wichtig, Verantwortung zu übernehmen und Menschen zu unterstützen, die unsere Hilfe dringend benötigen“, betont Geschäftsführer Georg Gufler. Die Doppelmayr in Lana pflegt seit vielen Jahren ein enges und von gegenseitigem Vertrauen geprägtes Verhältnis zum „Bäuerlichen Notstandsfonds – Menschen helfen“ (BNF) und hat diesen auch 2025 erneut mit einer Spende von 12.000 Euro unterstützt. „Diese Partnerschaft ist für uns nicht nur ein formeller Beitrag, sondern Ausdruck einer gewachsenen, persönlichen Verbundenheit.“<BR \/><BR \/>Die anhaltenden wirtschaftlichen Belastungen sowie persönliche Schicksalsschläge treffen auch im Jahr 2025 zahlreiche Menschen in Südtirol. Organisationen wie der Bäuerliche Notstandsfonds leisten hier einen unverzichtbaren Beitrag. „Wir sind überzeugt, dass unsere Unterstützung dort ankommt, wo sie am dringendsten benötigt wird – bei Menschen, die unverschuldet in schwierige Lebenssituationen geraten sind“, so Gufler weiter.<h3>\r\nGesellschaftliche Verantwortung übernehmen<\/h3>Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Doppelmayr Italia, die dieses soziale Engagement ermöglichen. „Gemeinsam bewältigen wir nicht nur technische Herausforderungen im Seilbahnbau, sondern übernehmen auch gesellschaftliche Verantwortung“, erklärt Gufler.<BR \/><BR \/>Bei der symbolischen Spendenübergabe bedankte sich BNF-Obmann Sepp Dariz für die langjährige und verlässliche Unterstützung: „Die kontinuierliche Hilfe und das persönliche Vertrauen von Doppelmayr sind für uns von großer Bedeutung. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ermöglichen solche Partnerschaften, Menschen in schwierigen Lebenslagen konkret und nachhaltig zu helfen.“<BR \/><BR \/>Mit dieser Spende unterstreicht Doppelmayr Italia auch 2025, dass unternehmerische Verantwortung auf Beziehung, Vertrauen und Nähe basiert. Verbindungen zu schaffen, bedeutet nicht nur, Infrastruktur zu bauen, sondern auch Menschen zu begleiten und Solidarität zu leben.