Die Leiche eines kleinen Mädchens, nackt und verlassen zwischen den Pflanzen eines großen Parks mitten in Rom: Als der Staatsanwalt Antonio Verdi diesen Moment im Gerichtssaal schildert, wird aus einem Mordprozess auch eine Anklage gegen das Versagen möglicher Schutzmechanismen. Im Juni 2025 waren im Park Villa Pamphili die Leichen der 14 Monate alten Andromeda und ihrer russischen Mutter Anastasia Trofimova (28) gefunden worden. Nun hat die Staatsanwaltschaft für den mutmaßlichen Täter, den US-Bürger Francis Kaufmann, lebenslange Haft und zusätzlich drei Jahre Einzelhaft beantragt. Das Urteil wird am 5. November gefällt.<BR \/><BR \/>Der 47-jährige US-Amerikaner habe seine Lebensgefährtin und wenige Tage später die gemeinsame Tochter getötet, sagte der Staatsanwalt bei seinem Schlussvortrag vor dem Schwurgericht in Rom. Er beschrieb den Angeklagten als „pathologischen Narzissten, Manipulator und Hochstapler“, der bei der Umsetzung seines Tötungsplans jedoch klar und rational gehandelt habe. Kaufmann muss sich wegen zweifachen Mordes mit erschwerenden Umständen sowie der Beseitigung der Leichen verantworten.<BR \/><BR \/>Die Ereignisse liegen mehr als ein Jahr zurück. Der Staatsanwalt erinnerte sich im Gerichtssaal an den 7. Juni 2025, als er zu einem Außeneinsatz gerufen wurde. Bei der Suche im weitläufigen Park wurde zunächst der Leichnam der kleinen Andromeda entdeckt. Das Mädchen lag nackt zwischen den Pflanzen. „Sie sah aus wie eine Puppe“, schilderte Verdi den Anblick.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1377801_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Später fanden die Ermittler auch die Leiche von Anastasia Trofimova, einer Frau russischer Herkunft, die seit 2023 mit Kaufmann zusammengelebt hatte. Ihr Körper war mit einer Plane bedeckt. Zwischen den beiden Fundorten lagen etwa 100 Meter. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Kaufmann zunächst seine Lebensgefährtin und einige Tage später die gemeinsame Tochter tötete. Die genauen Tatumstände und die Verantwortlichkeit des Angeklagten sind Gegenstand des Strafverfahrens.<BR \/><BR \/>Vor der Tat hatten die drei nach den Ermittlungen mehr als einen Monat lang in der Villa Pamphili gelebt. Sie übernachteten in provisorischen Lagern unter freiem Himmel. Kaufmann hielt sich bereits seit Monaten in Rom auf und versuchte nach Darstellung der Anklage, beruflich Fuß zu fassen. Unter anderem habe er Filmskripte angeboten, ohne dass sich daraus aussichtsreiche Perspektiven ergeben hätten.<BR \/><BR \/>Im Gericht verlas Verdi zahlreiche E-Mails, die Anastasia von ihren Eltern erhalten hatte. Darin hätten diese ihre Tochter vor Kaufmann und seinem manipulativen Verhalten gewarnt. Die Nachrichten sollen verdeutlichen, dass es bereits vor der Tat Anzeichen für eine problematische Beziehung gab. Besonders scharf kritisierte der Staatsanwalt das Verhalten der Sicherheitskräfte in Rom. Kaufmann war nach seinen Angaben mindestens dreimal von Polizeibeamten angehalten und zur Identitätsfeststellung kontrolliert worden. <h3>\r\n„Die Beamten haben ihre Arbeit nicht richtig gemacht“<\/h3>Der letzte bekannte Vorfall ereignete sich am 5. Juni 2025 - zu einem Zeitpunkt, als Anastasia bereits tot war. Kaufmann war damals demnach deutlich alkoholisiert und mit der kleinen Andromeda unterwegs. „Die Beamten haben ihre Arbeit nicht richtig gemacht. Wenn sie getan hätten, was notwendig gewesen wäre, wäre das Mädchen vielleicht noch am Leben“, kritisierte Verdi. Die Polizisten hätten sich von Kaufmann täuschen lassen.<BR \/><BR \/>Auch die Frauenrechtsorganisation Differenza Donna, die sich dem Verfahren als Nebenklägerin angeschlossen hat, fordert eine umfassende Aufklärung möglicher Versäumnisse. Prävention sei eine gemeinsame gesellschaftliche Verantwortung und eine konkrete Aufgabe staatlicher Institutionen, erklärte die Organisation. Anzeichen von Gewalt müssten erkannt werden und konkrete Maßnahmen nach sich ziehen. Es müsse vollständig geklärt werden, ob Schutzpflichten gegenüber Anastasia und ihrer Tochter verletzt worden seien.<BR \/><BR \/>Das Verfahren gegen Kaufmann war von mehreren Unterbrechungen und ungewöhnlichen Szenen geprägt. Der Angeklagte erschien nur sporadisch vor Gericht. Bei einem der ersten Termine saß er neben seinem Verteidiger und murmelte wiederholt, er sei unschuldig und sämtliche Zeugen seien Mafiosi. Die Richter setzten die Verhandlung zeitweise aus, um ein psychiatrisches Gutachten erstellen zu lassen. Dabei wurde bei dem aus Kalifornien stammenden Angeklagten eine vorübergehende Unfähigkeit festgestellt, dem Prozess zu folgen. Die Staatsanwaltschaft fordert für den Angeklagten lebenslange Haft sowie drei Jahre Einzelhaft.