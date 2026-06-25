Nach offiziellen Angaben tötete Piero Moriconi die 52 Jahre alte Kety Andreoni und den 24 Jahre alten Sohn Mirko mit einem Jagdgewehr im Garten des Familienhauses. Anschließend habe er das Gewehr wieder im Haus verstaut, auf die alarmierten Carabinieri gewartet und sich von ihnen widerstandslos festnehmen lassen.<h3>\r\nLängere familiäre Spannungen<\/h3>Das genaue Motiv ist bisher nicht geklärt. Italienische Medien berichteten unter Berufung auf Nachbarn und Verwandte von länger andauernden familiären Spannungen. Mehrere Medien stellten zudem einen möglichen Zusammenhang mit der sexuellen Orientierung beziehungsweise Geschlechtsidentität des Sohnes her. Der Vater soll diese demnach nicht akzeptiert haben.<BR \/><BR \/>Verwiesen wird dabei auf einen älteren Beitrag des Sohnes in den sozialen Medien aus dem Jahr 2022. Darin soll er sich über die schwierige Beziehung zum Vater geäußert und geschrieben haben, dieser sehe ihn lieber tot als homosexuell. Die Behörden haben diese Angaben bisher nicht bestätigt.