Kurz nach Weihnachten starben die 50-jährige Antonella Di Ielsi und ihre 15-jährige Tochter Sara Di Vita in Pietracatella in Molise unter bislang ungeklärten Umständen. Was zunächst wie eine Lebensmittelvergiftung aussah, entwickelte sich später zu einem mutmaßlichen Doppelmord - mit dem Verdacht, dass das hochgefährliche Gift Rizin womöglich bei gemeinsamen Mahlzeiten im engsten Familienkreis verabreicht wurde.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen konzentrieren sich auf den Ehemann und Vater der beiden Opfer, Gianni Di Vita, sowie auf dessen Cousine. Diese wurde in Campobasso zum zweiten Mal mehrere Stunden lang von der Polizei vernommen. Sie wurde bereits in der vergangenen Woche als Zeugin befragt - damals rund drei Stunden lang. Nun wurde sie am Donnerstag erneut bei der Mordkommission in Campobasso vorgeladen, die Vernehmung dauerte diesmal über vier Stunden. Weitere Befragungen sind in den kommenden Tagen vorgesehen. <BR \/><BR \/>Die Cousine ist eine 40-jährige Förderlehrerin: Ihr Haus liegt direkt gegenüber dem der Familie Di Vita, in dem sich die Tragödie ereignet haben soll. Gianni Di Vita und seine 19-jährige Tochter Alice sind zur Lehrerin gezogen, nachdem ihre eigene Wohnung beschlagnahmt worden war. Die Frau wurde - wie alle bislang vernommenen Personen - im Rahmen der Ermittlungen als Auskunftsperson befragt; im Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlichen Tötungsdelikts gibt es keinen formell Beschuldigten. Derzeit gilt als bestätigt, dass bei Gianni Di Vita kein Rizin nachgewiesen wurde. Auch er war zeitweise erkrankt, wurde jedoch wieder aus dem Krankenhaus entlassen.<BR \/><BR \/>Sein neuer Anwalt Vittorio Facciolla erklärte in der Fernsehsendung „Chi l'ha visto?“, dass die Familie - mit Ausnahme der ältesten Tochter Alice - Reste von Miesmuscheln aus einem Essen des Vortags verzehrt habe, zusätzlich zu Wurstwaren und Gemüse. Die Gutachter schließen jedoch eine Lebensmittelvergiftung aus. Damit bleibt weiterhin ungeklärt, wie eine mögliche Vergiftung mit Rizin habe erfolgen können und wer die Substanz in die Lebensmittel gemischt haben könnte. <BR \/><BR \/>Gianni Di Vita hat inzwischen einen toxikologischen Sachverständigen beauftragt. Es handelt sich um Mauro Iacoppini aus Rom, der gemeinsam mit dem Anwalt Vittorino Facciolla die Verteidigung unterstützt. Nach Einschätzung der Ermittler ist der Abend des 23. Dezember der wahrscheinlichste Zeitpunkt der Vergiftung. Zum Zeitpunkt des Abendessens war die älteste Tochter Alice nicht anwesend; sie war mit Freunden zum Pizzaessen ausgegangen. Am 27. Dezember starb die 15-jährige Sara, einen Tag später ihre Mutter. Der Vater, der sich zunächst ebenfalls unwohl fühlte, wurde ins Spallanzani-Krankenhaus in Rom eingeliefert und nach drei Tagen wieder entlassen.