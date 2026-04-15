Inzwischen wurden die neuen Ergebnisse der im Antigiftzentrum von Pavia durchgeführten Untersuchungen bekanntgegeben. Gianni Di Vita, der Vater der Familie, ist negativ auf Rizin getestet worden. In seinem Blut wurden keine Spuren des Giftes gefunden, das seine Ehefrau Antonella und seine Tochter Sara in den Tagen vor Weihnachten getötet hatte. Rizin ist eine Substanz, die aus den Samen des Wunderbaums gewonnen und auch in Italien angebaut wird. Schon die Samen selbst sind gefährlich. Werden sie chemisch verarbeitet, entsteht ein hochtoxisches Gift, das kaum Spuren hinterlässt. Während des Kalten Krieges wurde es oft von Geheimdiensten zur Tötung von Dissidenten verwendet.<BR \/><BR \/>Unklar bleibt weiterhin, wie die Substanz auf den Tisch der Familie Di Vita gelangte. Nach Einschätzung der Ermittler ist der Abend des 23. Dezember der wahrscheinlichste Zeitpunkt der Vergiftung. Zum Zeitpunkt des Abendessens war die älteste Tochter Alice (19) nicht anwesend; sie war mit Freunden zum Pizzaessen ausgegangen. Gianni Di Vita selbst erklärte, sich nicht an die Mahlzeit erinnern zu können. Am 27. Dezember starb die 15-jährige Sara, einen Tag später ihre Mutter. Der Vater, der sich zunächst ebenfalls unwohl fühlte, wurde ins Spallanzani-Krankenhaus in Rom eingeliefert und nach drei Tagen wieder entlassen. Auch die andere Tochter Alice wurde dort vorsorglich behandelt.<BR \/><BR \/>Die Resultate der toxikologischen Untersuchungen wurden den Staatsanwälten der Stadt Larino in Molise übermittelt, die wegen vorsätzlichen Doppelmordes gegen Unbekannt ermitteln. Fünf Personen aus dem Umkreis der Familie wurden von der Kriminalpolizei in Campobasso vernommen. Insgesamt wurden seit Beginn der Untersuchung bereits rund 40 Personen befragt - darunter Verwandte und Freunde.<BR \/><BR \/>In der vergangenen Woche wurden sowohl der Vater als auch weitere Angehörige von der Kriminalpolizei vernommen. Überraschend wurde auch eine Cousine befragt, bei der die Familie derzeit wohnt und deren Haus inzwischen beschlagnahmt wurde. Die Ermittler prüfen weiterhin verschiedene Spuren, auch außerhalb des familiären Umfelds, da bislang kein Motiv eindeutig bestätigt werden konnte. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mutmasslicher-giftmord-verdaechtiger-vater-setzt-toxikologen-ein" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Verteidigung hat inzwischen einen eigenen Toxikologen benannt, der den Ermittlern zur Verfügung steht.<\/a>