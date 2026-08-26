Gegen 22:30 wurde Alarm geschlagen: Ein Autofahrer war frontal mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich im Kreisverkehr der Meraner Kreuzung. Dabei wurde der Motorradfahrer verletzt. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr leisteten nach ihrem Eintreffen Erste Hilfe und sicherten die Unfallstelle.<BR \/><BR \/>Der verletzte Motorradfahrer wurde anschließend vom Notarzt ins Krankenhaus Bozen gebracht. Neben der Berufsfeuerwehr standen auch das Weiße und das Rote Kreuz sowie die Stadtpolizei im Einsatz.<BR \/><BR \/>Noch bevor die Feuerwehrleute die genauen Daten des Verunfallten aufnehmen konnten, folgte bereits der nächste Alarm – erneut auf der Sigmundskroner Straße.<BR \/><BR \/> Auf einer Wiese gegenüber der Obstgenossenschaft war ein dort abgestelltes Auto in Vollbrand geraten. Als die Feuerwehr eintraf, befand sich niemand im Fahrzeug. Die Einsatzkräfte starten umgehend mit den Löscharbeiten und konnten den Brand unter Kontrolle bringen.<BR \/><BR \/>Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch unklar. Eine Brandstiftung kann nach aktuellem Stand nicht ausgeschlossen werden. Neben der Berufsfeuerwehr war deshalb auch die Quästur vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.