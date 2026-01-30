Der erste Vorfall ereignete sich laut der Tageszeitung „l'Adige“ gegen 13.20 Uhr in der Nähe des Tonalepasses. Entlang der Sgualdrina, einer der meistbefahrenen Freeride-Routen des Gebiets, löste sich eine Lawine. <BR \/><BR \/>Einige Skifahrer wurden mitgerissen, konnten sich aber glücklicherweise selbstständig aus den Schneemassen befreien und blieben unverletzt. Im Anschluss kam es am frühen Nachmittag zu einem weiteren Lawinenabgang an der Marmolata. <BR \/><BR \/>Auch dort waren Skitourengeher unterwegs. Ersten Informationen zufolge konnten sich zwei beteiligte Skitourengeher selbst unverletzt in Sicherheit bringen. Die Situation wird weiterhin abgeklärt.