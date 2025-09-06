Vor wenigen Tagen hat eine Familie aus Dorf Tirol bei den Carabinieri den Vorfall angezeigt. Die Geschädigten berichteten, dass sich Unbekannte während ihrer Abwesenheit durch Aufbrechen eines Fensters Zugang zur Wohnung verschafft und Bargeld sowie Schmuck gestohlen hatten.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri nahmen daraufhin die Ermittlungen auf. Sie werteten Zeugenaussagen und die Aufnahmen von Überwachungskameras aus. Dort erkannten die Ermittler 2 Frauen, die bereits in den vergangenen Monaten für ähnliche Delikte verantwortlich gewesen waren. <BR \/><BR \/>Bei den mutmaßlichen Täterinnen handelt es sich um 2 Italienerinnen im Alter von 48 und 28 Jahren, die in Bozen ansässig und bereits vorbestraft sind. Durch die Zusammenarbeit der Carabinieri von Dorf Tirol und Bozen konnte nach wenigen Tagen die Schuld der Frauen zweifelsfrei festgestellt werden. Sie wurden wegen schweren Diebstahls auf freiem Fuß angezeigt.