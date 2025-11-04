<BR \/><BR \/>Der Alarm ging am heutigen Dienstag gegen 15.40 Uhr ein: Auf Weg 26 zwischen Pirbamegg und Oberötzbauer musste eine Person geborgen werden.<BR \/><BR \/>Wie sich herausstellte, hatte sich die betroffene Person bei einem Sturz eine Hüftverletzung zugezogen – sie konnte in der Folge nicht mehr selbstständig weitergehen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1234380_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Nach der medizinischen Erstversorgung durch die Bergrettung wurde der Patient mit dem Rettungstransportwagen ins Krankenhaus Meran gebracht. Die sechs Bergretter, die ausgerückt waren, konnten den Einsatz nach 1,5 Stunden erfolgreich beenden.