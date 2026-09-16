Der Vorfall ereignete sich an einem Abend im August. Die beiden Verdächtigen verschafften sich unbefugt Zutritt zur Garage des Privathauses des Bürgermeisters der Gemeinde Tirol, Christoph Pircher, indem sie durch das Gartentor gelangten, das vorübergehend geöffnet war. Im Inneren durchsuchten die Täter die Garage und entwendeten ein Fernglas der Marke „Kowa“ sowie einen Behälter mit Münzen verschiedener Stückelungen im Wert von rund 300 Euro. Anschließend flüchteten sie.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen wurden vom Kommandanten der Carabinieri-Station Dorf Tirol geleitet und aktiv vorangetrieben. Dabei erhielten die Ermittler wichtige Unterstützung von anderen Einheiten der Carabinieri-Kompanie Meran, die bereits mit den beiden Männern zu tun gehabt hatten. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1359978_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Auswertung der Videoaufnahmen der Überwachungskameras – die der Bürgermeister umgehend zur Verfügung gestellt hatte – sowie ein sorgfältiger Abgleich und die Identifizierung der Verdächtigen ermöglichten es den Ermittlern, den Fall aufzuklären.<BR \/><BR \/>Als einer der Verdächtigen von den Ermittlern unter Druck gesetzt beziehungsweise zur Herausgabe aufgefordert wurde, übergab er die gestohlenen Gegenstände freiwillig. Neben dem Kowa-Fernglas konnten die Carabinieri auch ein zweites, älteres Fernglas sicherstellen. Dieses hatte für den Bürgermeister einen besonderen persönlichen Wert, da es ein Geschenk seines inzwischen verstorbenen Onkels gewesen war.<BR \/><BR \/>Entscheidend für den erfolgreichen Abschluss der Ermittlungen war die Entscheidung von Bürgermeister Christoph Pichler, sich unverzüglich an die Carabinieri zu wenden, rechtzeitig Anzeige zu erstatten und die Aufnahmen seiner privaten Überwachungskameras zur Verfügung zu stellen, bevor diese überschrieben wurden. Dadurch konnten die Beweismittel gegen die mutmaßlichen Täter gesichert werden.<BR \/><BR \/>Nach dem Vorfall erneuern die Carabinieri von Meran ihren Appell an die Bevölkerung, moderne einbruchhemmende Systeme und Schlösser zu verwenden und bei Bedarf auch private Alarmanlagen und Videoüberwachung zu installieren.<BR \/><BR \/>In den kommenden Tagen werden die Carabinieri der Kompanie Meran ihre Kontrollen im Gebiet weiterführen. Ziel ist es, sogenannte Eigentums- beziehungsweise Vermögensdelikte zu verhindern und zu verfolgen und damit die Sicherheit von Einwohnern und Touristen im Burggrafenamt zu gewährleisten.