Dorf Tirol: Küche brennt aus – großer Sachschaden

Um 14.18 Uhr ging der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr Tirol ein. Eine aufmerksame Nachbarin hatte den starken Rauch, der aus dem leerstehenden Gebäude am Lingweg kam, bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.Die Wehrleute rückten mit Atemschutzgeräten aus. Der erste Atemschutztrupp, der die Wohnung betrat, konnte aber rasch Entwarnung geben: Das Feuer war bereits vor Stunden erloschen und die Temperatur im Gebäude war glücklicherweise nicht überhöht.In der Küche richtete das Feuer großen Sachschaden an. Zudem gab es einige Rauchschäden in der Wohnung. Die Wehrleute lüfteten die Wohnung und führten weitere Kontrollen mit der Wärmebildkamera durch.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Tirol mit 11 Wehrleuten und 2 Fahrzeugen und die Carabinieri, die die Erhebungen aufgenommen haben.