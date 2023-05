Dorf Tirol: Felsbrocken rauscht über Wanderweg und prallt gegen Baum

Es war um kurz vor 11 Uhr, als ein Wanderer sah, wie ein Felsbrocken über den Herrschaftsweg in Dorf Tirol rauschte. Er wählte sofort den Notruf, weil er nicht ausschließen konnte, dass der Brocken jemanden getroffen hatte. Die Einsatzkräfte rückten sofort aus.Die Wehrleute suchten das Gebiet ab, konnten aber glücklicherweise keine Verletzten finden. Der Brocken löste sich ersten Angaben zufolge oberhalb des Wanderwegs, rollte dann über den Weg und kam darunter im Wald zum Stehen.Der Bürgermeister, die Geologen und die zuständigen Einsatzkräfte entscheiden nun, ob der Weg gesperrt werden muss.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Tirol, Meran und Gratsch.Aufgrund der anhaltenden Regenfälle ist es in den vergangenen Tagen zu mehreren Steinschlägen gekommen. Erst am gestrigen Freitag kam es in Schrambach zu einem großen Felssturz.