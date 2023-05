Dorfbewohner töteten 6 Löwen in Kenia

Der Tod der Löwen am Samstag war demnach eine Vergeltungsaktion, nachdem diese Freitagnacht 11 Ziegen und einen Hund getötet hätten. Nach dem jüngsten Zwischenfall kam KWS-Direktor Erustus Kanga am Samstag im Bezirk Kajiado mit Dorfbewohnern und Regierungsvertretern zusammen, um über Frühwarnsysteme und die Vermeidung ähnlicher Zwischenfälle zu sprechen.Es sei wichtig, ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der örtlichen Gemeinschaften und dem Schutz der wilden Tiere zu finden, betonte er. Das kenianische Tourismusministerium hat im März Konflikte zwischen Menschen und Wildtieren als größte Herausforderung beim Naturschutz bezeichnet. Laut dem WWF gelten Faktoren wie weniger Beute, schrumpfender Lebensraum, Konflikte mit Menschen und daraus folgende Rachetötungen, Wilderei und illegaler Handel mit Löwen-Teilen – als Hauptfaktoren, die Löwen in Afrika bedrohen.Außer Konflikten mit Löwen, die etwa außerhalb der Nationalparks in die Dörfer von Viehzüchtern eindringen, gibt es insbesondere Zwischenfälle mit Elefanten. Die grauen Riesen können großen Schaden anrichten, wenn sie auf Farmland die Maisfelder oder andere Flächen auf der Suche nach Nahrung zerstören.