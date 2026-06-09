Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr im Bereich der Dorfeinfahrt: Aus bisher unbekannter Ursache waren ein Motorrad mit französischem Kennzeichen und ein Auto mit einem Einheimischen an Bord kollidiert. <BR \/><BR \/>Dabei wurde der Motorradfahrer verletzt – ersten Angaben zufolge nicht schwer, er war stets bei Bewusstsein und wurde ins Bozner Spital gebracht. <BR \/><BR \/>Die Straße im Bereich der Unfallstelle musste kurzzeitig komplett gesperrt werden. Anschließend wurde sie für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt.<BR \/><BR \/>Vor Ort waren die Freiwillige Feuerwehr Sarnthein, das Weiße Kreuz Sektion Sarntal sowie die Carabinieri von Sarntal und die Gemeindepolizei.