Dr. Carlo Casaburi ist neuer Direktor des Polizeikommissariats in Meran

Dr. Carlo Casaburi war schon von Jänner 2018 bis Mai 2020 Direktor des Polizeikommissariats in Meran. Seit gestern hat er sein Amt, nach einer Pause, wieder inne.Die vorrangigen Ziele des neuen Direktors werden darin bestehen, den Problemen der Jugendwelt größte Aufmerksamkeit zu schenken und alle verfügbaren Ressourcen zur Bekämpfung des Drogenhandels und aller Formen der Kleinkriminalität einzusetzen, auch in Synergie mit den anderen Polizeidienststellen in der Region.Gleichzeitig will er die gute Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung fortsetzen.