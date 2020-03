Dr. Dagmar Regele am Montag am Lesertelefon

Das Coronavirus hält uns seit Wochen und bestimmt noch für viele weitere Wochen in Atem.Und immer noch gibt es rund um das Virus viele Unsicherheiten und Fragen zum Schutz gegen die Lungenkrankheit Covid-19, zu den Ansteckungswegen und Risikopatienten, zum richtigen Verhalten, wenn man zum Einkaufen unterwegs ist oder zu den Quarantäne-Bestimmungen.Am heutigen Montag, 30. März, haben alle Interessierten die Möglichkeit, ihre persönlichen Fragen zum Coronavirus telefonisch zu stellen und zwar im Rahmen des „Dolomiten“-Leserforums.Auf Ihre Fragen antworten wird die Epidemiologin Dr. Dagmar Regele, Primaria des Departments für Prävention.Nützen Sie diese Gelegenheit und rufen Sie an, am heutigen Montag

stol