von Karl Tschurtschenthaler<BR \/><BR \/><b>Herr Dr. Kühebacher, wann kam bei Ihnen der Wunsch auf, Arzt zu werden?<\/b><BR \/>Dr. Gottfried Kühebacher: Während meiner Oberschulzeit in Brixen. Ich war im Schülerheim in Neustift und besuchte das Vinzentinum. Zu den Geisteswissenschaften zog es mich weniger hin, eher hätte mich die Elektrotechnik interessiert. Nach und nach wuchs in mir aber der Wunsch, Arzt zu werden. Damals riet man allerdings davon ab, weil es angeblich zu viele Ärzte gab – anders als heute. Bei einer Berufsorientierungsveranstaltung in Bozen machte uns der damalige Primar der Abteilung für Innere Medizin am Krankenhaus Bozen, Dr. Helmuth Amor, trotzdem Mut diesen Weg einzuschlagen.<BR \/><BR \/><b>Sie haben in Innsbruck Medizin studiert. Wie führte Sie der Weg zurück nach Innichen?<\/b><BR \/>Dr. Kühebacher: Nach dem Studienabschluss und dem Praktikum („tirocinio“) in Sterzing legte ich Ende 1988 in Bologna die Staatsprüfung ab. Da ich damals bereits verheiratet war und wir auch schon ein Kind hatten, wurde ich vom Militärdienst befreit. So begann ich am 16. Jänner 1989 an der Medizinischen Abteilung am Krankenhaus in Innichen meine Facharztausbildung. Mich hätten auch Pädiatrie, Neurologie oder Neurochirurgie interessiert. Ich erhielt aber das Angebot, in Innichen zu arbeiten – und so kehrte ich mehr zufällig als geplant in mein Heimatdorf zurück.<BR \/><BR \/><b>Sie haben bis zu Ihrer Pensionierung im Innichner Krankenhaus gearbeitet. Hatten Sie nie daran gedacht, in eine größere Struktur zu wechseln?<\/b><BR \/>Dr. Kühebacher: Nein, mir hat die Arbeit hier immer gut gefallen. Ein großes Plus ist, dass in einer kleinen Struktur der Kontakt zu den Kollegen und Kolleginnen enger ist, auch über die einzelnen Abteilungen hinweg. Ich habe immer gerne im Team gearbeitet, ausdrücklich auch mit dem Pflegepersonal. Dazu kommt der persönliche Kontakt zu den Patientinnen und Patienten. Vieles ist in einem kleinen Spital unkomplizierter. Natürlich gibt es auch Nachteile: Die Innere Medizin ist ein sehr weites Fachgebiet, und man kann nicht überall Spezialist sein. Um den Patientinnen und Patienten die bestmögliche Betreuung zukommen zu lassen, war mir eine enge Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen anderer Abteilungen im ganzen Land sehr wichtig. Diese Netzwerkarbeit war eine Grundlage meines ärztlichen Handelns. Als Beispiele möchte ich die enge Kooperation mit der Onkologie in Bruneck und mit der Kardiologie in Bozen nennen. <BR \/><b><BR \/>Wie wurden Sie schließlich Primar in Innichen?<\/b><BR \/>Dr. Kühebacher: Ich hatte das nie angestrebt, sondern mich intensiv bemüht, Kollegen von anderen Häusern für das Primariat in Innichen zu gewinnen, die neue Kompetenzen in ein kleines Krankenhaus einbringen können. Als die Stelle nachbesetzt werden musste, waren wir drei Kandidaten. Weil sich die anderen zwei aber zurückzogen oder den Auftrag nicht annahmen, wurde ich 2007 Primar. Eigentlich wollte ich diese Aufgabe nur für fünf Jahre übernehmen – so lange dauert ein Auftrag. Am Ende wurden es fast 20 Jahre.<BR \/><BR \/><b>Sie haben über viele Jahre zahlreiche Nacht- und Bereitschaftsdienste geleistet. Ist die Arbeit in einem kleinen Spital intensiver als in einem großen?<\/b><BR \/>Dr. Kühebacher: Das denke ich schon. Es sind einfach weniger Leute da, auf die sich die Dienste verteilen. Das gilt vor allem für die aktiven Nachtdienste in der Notaufnahme und für die Bereitschaftsdienste. 15 Bereitschaftsdienste im Monat waren eher die Regel als die Ausnahme.<BR \/><BR \/><b>Was war Ihnen in Ihrer Zeit als Primar besonders wichtig?<\/b><BR \/>Dr. Kühebacher: Im Mittelpunkt stand für mich immer der einzelne Mensch. Mir war wichtig, ihm ganzheitlich zu begegnen und nicht nur seine Krankheit zu sehen. Ich habe versucht, auf jeden Patienten persönlich einzugehen, auch wenn die Zeit knapp war. Das habe ich auch von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verlangt. Wir hatten immer sehr gute Ärztinnen und Ärzte und ein ausgesprochen engagiertes Pflegeteam. Das war und ist ein großes Plus unserer Abteilung. Gerade von den Pflegerinnen und Pflegern habe ich viel über den Umgang mit Patienten gelernt. Der ganzheitliche Ansatz war mir immer wichtig. Als Belastung empfand ich hingegen die zunehmende Bürokratie.<BR \/><b><BR \/> Obwohl Sie kein Onkologe sind, wurde die Onkologie zu einem Schwerpunkt Ihrer Arbeit.<\/b><BR \/>Dr. Kühebacher: Mir war wichtig, die Menschen möglichst umfassend und wohnortnah zu versorgen. Das betrifft vor allem chronisch Kranke und damit auch Krebspatienten. Deshalb haben wir die Tagesklinik aufgebaut. Da es sich um einen hochsensiblen Bereich handelt, habe ich immer einer Ärztin aus unserem Team die Betreuung der Tagesklinik als Hauptaufgabe übertragen. Es ist immer gelungen, hoch motivierte Mitarbeiterinnen für diese Aufgabe zu gewinnen. In den vergangenen zwei Jahren hatte ich selbst die Leitung inne. Gemeinsam mit einem ausgezeichneten Pflegeteam und in enger Abstimmung mit Primar Dr. Christoph Leitner, dem Leiter der onkologischen Tagesklinik in Bruneck, konnte eine gute Betreuung der Patientinnen und Patienten gewährleistet werden. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass dieses Angebot weitergeführt wird. Leider fehlte das ärztliche Personal. Es ist wirklich schade, dass die Tagesklinik schließen musste.<BR \/><BR \/><b>Wird die Tagesklinik wieder nach Innichen zurückkehren?<\/b><BR \/>Dr. Kühebacher: Das würde ich mir wünschen. Aber ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass die Tagesklinik in der bisherigen Form zurückkehren wird. Gerade in der Onkologie gibt es starke Zentralisierungstendenzen.<BR \/><BR \/><b>Sie sind 64 Jahre alt und damit als Arzt ein verhältnismäßig junger Pensionist. Wann haben Sie die Entscheidung getroffen, in Rente zu gehen?<\/b><BR \/>Dr. Kühebacher: Vor etwa drei Jahren. Ich habe gemerkt, dass die Kräfte nachlassen, ich langsamer werde und leichter ermüde. Gewünscht hätte ich mir einen schrittweisen Ausstieg, doch das ist in unserem Bereich leider nicht möglich. Deshalb habe ich einen Schlussstrich gezogen. Ich hätte im Herbst 2025 die Pension antreten können, habe dann aber noch einige Monate angehängt, um einen guten Übergang zu gewährleisten. Ende Mai war schließlich mein letzter Arbeitstag.<BR \/><BR \/><b>Mit Ihrem Nachfolgersind Sie zufrieden?<\/b><BR \/>Dr. Kühebacher: Ja, sehr. Dr. Roberto Monti ist fachlich hervorragend und kann sehr gut mit Menschen umgehen – mit Patienten ebenso wie mit Kolleginnen, Kollegen und dem Pflegeteam. Auch er hatte das Primariat nicht angestrebt. Wir hatten drei externe Kandidaten, die sich letztlich aber gegen einen Wechsel nach Innichen entschieden haben. Mit einer externen Besetzung hätten wir eine zusätzliche Fachkraft gehabt. Einen Facharzt zu finden, ist inzwischen fast schwieriger als einen Primar. Mehrere Facharztstellen an unserem Krankenhaus sind derzeit unbesetzt.<BR \/><BR \/><b>Ihre Pensionierung wurde auch zum Politikum. Landeshauptmann Arno Kompatscher warf Ihnen beim SVP-Bezirksparteitag vor, eine Mitschuld an der Schließung der Tagesklinik zu tragen, weil Sie neben sich niemanden hätten aufkommen lassen. Wie haben Sie die-se Aussage aufgenommen?<\/b><BR \/>Dr. Kühebacher: Sie hat mich, ehrlich gesagt, sehr verletzt. Ich habe dem Landeshauptmann daraufhin geschrieben. Nach eineinhalb Monaten erhielt ich eine wertschätzende Antwort, in der er seine Aussage mit dem Vergleich erklärte, dass es unter großen Bäumen kleine Bäume schwer hätten zu wachsen. Dabei war es mir immer wichtig, in einem Team mit flachen Hierarchien zu arbeiten, meinen Kolleginnen und Kollegen Aufgaben und Verantwortung zu übertragen, selbst von ihnen zu lernen. Also ich fühlte mich immer – um im Bild des Landeshauptmanns zu bleiben – als Baum unter gleich hohen Bäumen. Gefreut haben mich in dieser Angelegenheit die Unterstützung meines Teams aus Ärzteschaft und Pflege und zahlreiche Rückmeldungen aus der Bevölkerung.<BR \/><?O_Fett><?_O_Fett><BR \/><b>Nach dem Pensionsantritt weiter als Arzt zu arbeiten, war für Sie keine Option?<\/b><BR \/>Dr. Kühebacher: Nein. Privat zu arbeiten, entspricht nicht meinem Verständnis von ärztlicher Tätigkeit. Und eine öffentliche Anstellung ist aufgrund der gesetzlichen Lage nicht möglich: Wer in Italien eine Dienstaltersrente als Arzt bezieht, darf bis zum regulären Pensionsalter nicht mehr beim selben Arbeitgeber beschäftigt werden. In Südtirol gibt es für Ärzte aber nur einen öffentlichen Arbeitgeber: den Sanitätsbetrieb. Diese Regelung müsste angesichts des Ärztemangels unbedingt geändert werden. Grundsätzlich hätte ich mir vorstellen können, noch eine Zeit lang in reduzierter Form weiterzuarbeiten.<BR \/><BR \/><b>Fehlt Ihnen der weiße Arztkittel?<\/b><BR \/>Dr. Kühebacher: Nein. Arzt zu sein, war ein wichtiger Abschnitt in meinem Leben – und ich war immer gern Arzt. Jetzt hat aber ein neuer Abschnitt begonnen.<BR \/><b><BR \/>Und womit ist dieser neue Abschnitt gefüllt?<\/b><BR \/>Dr. Kühebacher: Im Oktober habe ich ein Kunstgeschichtestudium begonnen. Drei Tage in der Woche bin ich in Innsbruck.<BR \/><BR \/><b>Neben Ihrer Arbeit saßen Sie 25 Jahre lang für die Bürgerliste im Innichner Gemeinderat. Ist die Politik nach der Pensionierung wieder ein Thema?<\/b><BR \/>Dr. Kühebacher: Die Zeit im Gemeinderat war sehr interessant. Zunächst trat ich als freier Kandidat auf der SVP-Liste an, fünf Jahre später gründeten wir die Bürgerliste. Ich finde es schade, dass es die Bürgerliste seit den letzten Wahlen nicht mehr gibt – und damit auch keine Opposition im Gemeinderat. Eine Opposition braucht es für eine funktionierende Demokratie. Deshalb hoffe ich sehr, dass die Bürgerliste bei den nächsten Gemeindewahlen wieder antritt. Ob ich selbst dabei sein werde, lasse ich offen. Im Moment ist Politik für mich kein Thema.<BR \/><b><BR \/>Durch das Küchenfenster Ihres Wohnhauses in Innichen sehen Sie das Krankenhaus: Ist es schwierig, den langjährigen Arbeitsplatz täglich vor Augen zu haben?<\/b><BR \/>Dr. Kühebacher: Nein. Gelegentlich bin ich ja noch drüben, allerdings nur zu Besuch. Ich sehe alle gerne. Mit dem Team der Tagesklinik habe ich einen guten Kontakt. Wir gehen manchmal gemeinsam auf den Berg. Die Arbeit selbst fehlt mir aber nicht.<BR \/><BR \/><b>Sie trauern Ihrer beruflichen Zeit also nicht nach?<\/b><BR \/>Dr. Kühebacher: Natürlich ist der Pensionsantritt immer ein Einschnitt. Für mich war es aber zum richtigen Zeitpunkt der richtige Schritt.<BR \/><BR \/><b>In den vergangenen Monaten waren Sie kaum in Innichen anzutreffen. Hat das auch mit der Pensionierung zu tun?<\/b><BR \/>Dr. Kühebacher: Meine Frau und ich haben einiges nachgeholt, was wir lange aufgeschoben hatten. Im Juni waren wir in Peru, im Juli sind wir in 14 Tagen von Innsbruck über die Berge nach Innichen gewandert und im August haben wir ein Stück des Jakobsweges in Spanien gemacht. Zudem habe ich nun endlich mehr Zeit für meine Familie. In Kürze werde ich zum dritten Mal Opa. Auch das war ein Grund für meinen Schritt in die Pension. Und natürlich möchte ich auch mehr Zeit für meine Hobbys haben.<BR \/><BR \/><b>Zum Abschluss: Was wünschen Sie dem Innichner Krankenhaus für die Zukunft?<\/b><BR \/>Dr. Kühebacher: Die kleinen Krankenhäuser haben in den vergangenen Jahren auch von politischer Seite aus wieder mehr an Bedeutung gewonnen. Das ist für Innichen sehr positiv. Endlich ist das Schreckgespenst einer Schließung vom Tisch. Zumindest habe ich diesen Eindruck. Ich wünsche mir, dass die junge Ärztinnen und Ärzte, die nach Innichen kommen und hier gerne arbeiten, eine Wohnmöglichkeit finden. Das ist ein Riesenproblem im Hochpustertal, die Lage ist derzeit wirklich prekär. Es gibt schlichtweg keinen leistbaren Wohnraum. Ich wünsche mir sehr, dass der gute Teamgeist zwischen der Ärzteschaft und dem Pflegepersonal erhalten bleibt. Dann bin ich überzeugt, dass das Innichner Krankenhaus eine gute Zukunft vor sich hat. Und natürlich wünsche ich mir auch weniger Bürokratie – sie ist eine wirklich große Belastung.