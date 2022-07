Dr. Pycha: „Unsere Corona-gestresste Jugend schaut tiefer ins Glas“

„ „Wir sollten nach Corona verstärkt psychologische Hilfen anbieten, trotz geschwächtem Gesundheitsdienst.“ Dr. Roger Pycha ” — Dr. Roger Pycha, Psychiatrieprimar

Dr. Roger Pycha: Solch große Veränderungen sind mit Sicherheit kein Zufall. Sie decken sich zum einen mit unserer Hypothese, dass die Pandemie gerade die Jungen und die Älteren unter Dauerstress gesetzt hat. Und sie reihen sich ein in die Zunahme anderer Pathologien ebenfalls bei den jungen Menschen, wie etwa Angst- und Essstörungen.Dr. Pycha: Die jungen Generationen sind in einer Lebensphase, in der sie ihren Platz in der Gesellschaft finden müssen. In der sie geografisch und geistig neuen Stoff brauchen. Das ist unter Corona und mit den damit verbundenen massiven Einschränkungen der sozialen Kontakte und der Bewegungsfreiheit für sie schlecht gelaufen. Der Mensch neigt aber dazu, bei Stress Kompensierungsstrategien zu entwickeln. Da sind leider auch solche Abwehrmechanismen darunter, die dann zu einem vermehrten Konsum von psychotropen Substanzen führen können. Und Alkohol ist nun einmal die einzig ganz und gar legale und gesellschaftlich anerkannte...Dr. Pycha: Nein, es gibt eine Bedürfnispyramide. Und zu unseren Grundbedürfnissen als Menschen gehören eben auch das soziale, das Bewegungs- und Befreiungsbedürfnis. Das ist auch eine Erkenntnis aus der Pandemie: Psychologie ist ganz viel wert, sie ist für unsere Verhaltensweisen extrem entscheidend.Dr. Pycha: Wir stehen vor der schwierigen Aufgabe, dass wir eigentlich verstärkt psychologische Hilfe anbieten sollten, aber unser Gesundheitsdienst durch die Pandemie geschwächt ist.