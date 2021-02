Drama am K2: 3 Gefährten von Tamara Lunger vermisst

„Seit mehr als 30 Stunden haben wir hier im Basislager nichts mehr von John Snorri, Ali Sadpara und Juan Pablo Mohr gehört, ihre GPS-Geräte scheinen nicht zu funktionieren“, schrieb der Bergsteiger Chhang Dawa Sherpa am Samstagvormittag in den sozialen Medien.Auf über 7000 Metern Höhe wurde am Nachmittag mithilfe zweier Helikopter nach den Vermissten gesucht, jedoch ohne Erfolg, wie der Bergsteiger in einem weiteren Post mitteilte. Das Wetter erschwere die Suche. Tamara Lunger ist unterdessen ins Basislager abgestiegen. Während des Abstiegs am Freitag stürzte der Bulgare Atanas Skatov ab und kam ums Leben, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet. „Tamara ist physisch in einem guten Zustand, aber sie ist natürlich sehr traurig“, schrieb Lungers Team in den sozialen Medien.

stol