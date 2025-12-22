Die Beamten des italienischen Konsulats seien in Kontakt mit dem Ehepartner der Frau namens Denise Ruggeri und den Reiseveranstaltern, die sich um die anderen Italiener auf dem Schiff gekümmert hätten, teilte das italienische Außenministerium mit.<BR \/><BR \/>Nach einer ersten Rekonstruktion des Vorfalls sei das Schiff, mit dem Dutzende Italiener unterwegs waren, kurz nach 19.00 Uhr Ortszeit mit dem anderen Boot kollidiert. Bei dem Zusammenstoß seien vier Kabinen zerstört worden. Dabei sei die Frau gestürzt und habe sich tödliche Verletzungen zugezogen, hieß es weiter. Sie sei trotz aller Rettungsversuche kurz danach gestorben.<h3>\r\nAlle anderen Italiener in Sicherheit<\/h3>Die anderen Passagiere aus Italien sollen in Sicherheit sein. Der italienische Botschafter in Kairo, Agostino Palese, bestätigte den Hergang des Vorfalls und präzisierte, dass es derzeit keine Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Italiener gebe; sie seien alle in Sicherheit. Denise Ruggeri stammte aus Cagnano Amiterno, eine kleine Gemeinde in der Provinz L´Aquila, und war Lehrerin. Der Präsident der Region Abruzzen, Marco Marsilio, kondolierte der Familie des Opfers.<BR \/><BR \/>Luxor im Süden Ägyptens mit seinen Tempeln und den jahrhundertealten Gräbern im Tal der Könige lockt zahlreiche Touristen aus aller Welt an. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1253010_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nMehrere schwere Unfälle<\/h3>Es ist nicht das erste Mal, dass sich eine Nilkreuzfahrt in einen Albtraum verwandelt. Ende Oktober hatte ein Brand ein Schiff verwüstet, an dessen Bord sich rund sechzig Italiener befanden, die später gerettet wurden. Das aus bislang nicht vollständig geklärten Gründen an Bord ausgebrochene Feuer drohte, die Reise der Landsleute in eine Tragödie zu verwandeln. <BR \/><BR \/>Im April kamen hingegen sechs Menschen ums Leben, die im Nil ertranken, etwa hundert Kilometer von Kairo entfernt, nachdem ein Kleinbus von einer Fähre gestürzt war. Zu den weiteren dramatischen Unfällen auf dem ägyptischen Fluss zählt auch jener aus dem Jahr 2013, als ein Kreuzfahrtschiff mit 112 Menschen an Bord in der Nähe von Assuan im Süden des Landes sank. Das schnelle Eingreifen der ägyptischen Sicherheitskräfte ermöglichte es, alle Passagiere zu retten, die ausschließlich ägyptischer Staatsangehörigkeit waren.