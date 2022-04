Drama am Pragser Wildsee: „Ich wusste, ich muss durchhalten“ Drama am Pragser Wildsee: „Ich wusste, ich muss durchhalten“

Wie berichtet, sind am Sonntag erneut mehrere Personen auf dem brüchigen Eis am Pragser Wildsee eingebrochen. Darunter eine Familie mit einem 4 Monate alten Baby. Dramatische Szenen spielten sich ab. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war ausgerückt, darunter Krankenpfleger Franz Gruber. Unter vollem Körpereinsatz gelang es ihm 3 Erwachsene und das Baby aus dem eisigem See zu retten. + von Ulrike Huber