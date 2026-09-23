Er arbeitete am neuen Beleuchtungssystem des antiken Amphitheaters, in großer Höhe, war dabei mit Seilen gesichert und befand sich nicht auf einem Gerüst. Nach dem Unfall alarmierten Kollegen den Notruf. <BR \/><BR \/>Einsatzkräfte versuchten, den jungen Mann wiederzubeleben - vergeblich. Die Carabinieri, sowie die zuständigen Arbeitsschutzinspektoren untersuchen den Unfall. Die Staatsanwaltschaft Rom hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. Das Verfahren richtet sich zunächst gegen Unbekannt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362480_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Die Ermittler wollen klären, wie es zu dem Absturz kommen konnte und ob alle vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen eingehalten wurden. Die Leiche wurde in das rechtsmedizinische Institut der Universität La Sapienza gebracht. Eine Obduktion wurde angeordnet. Moretti war für ein Unternehmen aus der Provinz Teramo tätig, das auf Renovierungs- und Sanierungsarbeiten spezialisiert ist, unter anderem an historischen und kulturellen Bauwerken.<BR \/><BR \/>Die Ermittler befragten die Verantwortlichen des Unternehmens sowie Kollegen des Verunglückten. Dabei soll unter anderem geklärt werden, welche Aufgabe Moretti zum Zeitpunkt des Unfalls hatte und ob er diese Tätigkeit allein ausführen sollte. Aus Trauer und Respekt wurde das Kolosseum für Besucher geschlossen. <BR \/><BR \/>Der stärkste italienische Gewerkschaft CGIL forderte eine umfassende Überprüfung der Vergabeverfahren, der Arbeitsabläufe und der Sicherheitsmaßnahmen bei Bauarbeiten an öffentlichen Kulturgütern. Kulturminister Alessandro Giuli äußerte sein tiefes Bedauern über den Tod des jungen Arbeiters. Auch Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sprach der Familie, den Freunden und den Kollegen ihr Beileid aus und forderte eine vollständige Aufklärung der Unfallursache.