Ein Grillabend verwandelte sich für eine Familie in der Toskana innerhalb weniger Augenblicke in eine dramatische Ausnahmesituation. Ein ausgewachsener Wolf betrat am Samstagabend unbeeindruckt von den anwesenden Menschen das Privatgrundstück und lief gezielt auf einen zweijährigen Jungen zu, der im Garten spielte.<BR \/><BR \/>Der Vorfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr in Orbicciano, einem Ortsteil der Gemeinde Camaiore in der Provinz Lucca. Noch bevor die Eltern reagieren konnten, stellte sich die sieben Jahre alte Mischlingshündin Destiny schützend vor das Kleinkind und versuchte, den Wolf abzuwehren.<BR \/>Für den Hund endete der mutige Einsatz tödlich. Das Raubtier fügte ihm schwere Bissverletzungen im Halsbereich zu, an denen Destiny starb.<h3>\r\nAuch Mutter wurde verletzt<\/h3>Auch die Mutter des Jungen griff sofort ein, brachte ihr Kind in Sicherheit und versuchte gleichzeitig, dem Hund zu helfen. Dabei wurde sie verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Nach Angaben italienischer Medien erlitt sie jedoch keine schweren Verletzungen.<BR \/><BR \/>Die Hilferufe der Familie alarmierten die Nachbarschaft. Mehrere Anwohner eilten zum Haus, um Unterstützung zu leisten. Der zweijährige Junge blieb dank des entschlossenen Eingreifens seiner Mutter und des Familienhundes unverletzt.<h3>\r\nGroße Bestürzung<\/h3>Orbicciano liegt auf rund 235 Metern Seehöhe und ist von bewaldeten Hängen umgeben, die bei Wanderern und Ausflüglern beliebt sind. Dass ein Wolf so nah an Wohnhäuser herankommt und dort Menschen beziehungsweise Haustiere angreift, hat in der Region für große Bestürzung gesorgt.<BR \/><BR \/>Der Vorfall hat in Italien erneut die Diskussion über die zunehmende Präsenz von Wölfen in bewohnten Gebieten angefacht. Der Nationale Verband zum Schutz der Umwelt und des ländlichen Lebens betonte, es gehe nicht um eine Ausrottung der Tiere, sondern um ein wirksames Bestandsmanagement. Dabei verwies der Verband auf bestehende europäische Regelungen, die Eingriffe erlauben, wenn die Sicherheit der Bevölkerung gefährdet ist.