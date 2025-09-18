Die Tragödie ereignete sich am Mittwoch gegen 17 Uhr, während die Familie mit der Weinlese beschäftigt war. Leonardos Mutter befand sich mit dem Kinderwagen zwischen den Rebzeilen, als der Onkel, Matteo Barmaz, das Kind bei einem Fahrmanöver mit dem Traktor übersah. <BR \/><BR \/>Rettungskräfte des Notrufs 118 trafen wenige Minuten später mit Krankenwagen und Rettungshubschrauber ein. Der Säugling wurde intubiert und sofort auf die Intensivstation des regionalen Krankenhauses gebracht. Trotz aller Bemühungen des medizinischen Personals verstarb Leonardo am Abend, kurz nach 21 Uhr.<BR \/><BR \/><BR \/>Die Familie Barmaz ist in der Region sehr bekannt: Leonardos Großvater, Andrea Barmaz, ist Bürgermeister von Saint-Pierre. Das Weingut „Di Barrò“, auf dem sich der Unfall ereignete, gehört der Großmutter des Kindes und wird von Leonardos Mutter gemeinsam mit ihrem Bruder geführt.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft in Aosta hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet – eine routinemäßige Maßnahme in Fällen wie diesem.