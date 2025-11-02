<b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tragoedie-im-ortlergebiet-drei-tote-bei-lawinenabgang" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie STOL berichtet hat,<\/a><\/b> ging am gestrigen Samstag gegen 16 Uhr unterhalb der Vertainspitze (3.545 Meter) eine Lawine ab und riss die dreiköpfige Gruppe aus Deutschland auf etwa 3.200 Metern Höhe mit sich. Für alle drei kam jede Hilfe zu spät.<BR \/><BR \/>Bei den Todesopfern soll es sich um zwei Männer im Alter von 30 und 50 Jahren sowie um eine 30-jährige Frau handeln.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1233090_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nZwei Bergsteiger noch vermisst<\/h3>Zur gleichen Zeit war eine weitere vierköpfige Seilschaft auf dem Weg zur Vertainspitze. Während zwei ihrer Mitglieder gerettet und ins Krankenhaus geflogen werden konnten, gelten zwei weitere Bergsteiger weiterhin als vermisst.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1233093_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nSuche wird fortgesetzt – Chancen äußerst gering<\/h3>Bis zum Einbruch der Dunkelheit wurde mit Hubschraubern nach ihnen gesucht, wie der Sprecher der Bergrettung Sulden, Christian Knoll, gegenüber STOL erklärte: „Leider bislang ohne Erfolg.“ Mit Einbruch der Dunkelheit musste die Suche abgebrochen werden.<BR \/><BR \/>Heute Früh wird die Suche fortgesetzt. Die Chancen, die beiden noch lebend zu finden, sind aber äußerst gering.