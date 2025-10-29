Die genaue Ursache ist noch nicht bekannt. Jedenfalls ging es De Cassan laut ersten Informationen während eines Badegangs im Roten Meer plötzlich schlecht und brach zusammen. Trotz sofortiger Hilfe durch Rettungskräfte konnte sie nicht mehr wiederbelebt werden.<BR \/><BR \/>Die Nachricht von ihrem Tod hat in in Buchenstein tiefe Bestürzung ausgelöst. Lara De Cassan war verheiratet und Mutter von drei kleinen Kindern. <BR \/><BR \/>Als Tochter der Inhaber des traditionsreichen Hotels „Malita“ in Arabba führte sie gemeinsam mit ihrer Familie die lange Gastgewerbetradition fort und leitete zudem das Garnì Serena.<BR \/><BR \/>Aber auch in Südtirol war sie bekannt: Lara De Cassan war regelmäßig mit ihren Kindern im Iceclub in Corvara Eiskunstlauf trainieren.