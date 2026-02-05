Passiert ist das Unglück im Bereich der Hinteren Schöntaufspitze (3325 Meter) – abseits der Skipiste. Zum jetzigen Zeitpunkt wird der Tod von zwei Personen bestätigt, eine weitere verschüttete Person konnte lebend geborgen werden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1271040_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Es besteht der Verdacht, dass weitere Personen von einer zweiten Lawine erfasst worden sein könnten, dies ist jedoch bislang nicht bestätigt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1271043_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>An den Rettungsmaßnahmen sind mehrere Einheiten des Bergrettungsdienstes CNSAS aus Taufers, Sulden, Trafoi und Prad am Stilfserjoch sowie der Bergrettungsdienst (BRD) und der Bergrettungsdienst der Finanzwache (Guardia di Finanza) beteiligt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1271046_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Such- und Räumungsarbeiten sind derzeit noch im Gange. <BR \/>Weitere Informationen liegen aktuell nicht vor.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1271049_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/i>