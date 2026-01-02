Zu dem Ergebnis kämen die Ermittler nach der Auswertung von Videos, der Vernehmung mehrerer Zeuge sowie der Sicherung erster Spuren.<BR \/><BR \/> Bei den Zeugenaussagen handele es sich um die französischen Betreiber der Bar und Gäste der Bar, die entkommen konnten. „Es wird geprüft, ob eine strafrechtliche Verfolgung wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet wird“, sagte die Generalstaatsanwältin. Das wäre der Fall, wenn es eine Verantwortung noch lebender Personen gebe.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/tag\/Crans-Montana" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie alles zur Tragödie in Crans Montana in der Silvesternacht.<\/a><\/b>