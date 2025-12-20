Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 17 Uhr alarmiert. Wie genau es zum Unglück gekommen ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. <BR \/><BR \/>Ersten Informationen zufolge sollen sich zwei Kinder im Alter von zehn und elf Jahren zuerst auf einem Spielplatz aufgehalten haben und anschließend allein in ein Waldstück aufgestiegen sein. <BR \/><BR \/>Aus unbekannter Ursache verlor einer der beiden Buben den Halt und stürzte über felsiges und steiles Gelände ab. Für den Zehnjährigen aus Laatsch kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch am Unfallort. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252377_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nElfjähriger mit Hubschrauber geborgen<\/h3>Der zweite Bub konnte von den Einsatzkräften im Gelände gesichert und mit dem Helikopter ins Krankenhaus geflogen werden. Er blieb unverletzt. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Bergrettung Mals, die Freiwilligen Feuerwehren von Laatsch und Tartsch, der Notarzthubschrauber Pelikan 3, die Notfallseelsorge, die Finanzpolizei und die Carabinieri. <h3>\r\nZwei Unglücke innerhalb weniger Tage<\/h3>Es ist das zweite Unglück binnen weniger Tage im oberen Vinschgau. Erst kürzlich war es im Hallenbad in Graun zu einem Badeunglück gekommen <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/graun-ermittlungen-nach-tragischem-unglueck-im-hallenbad" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu).<\/a><\/b>