Es sind erschütternde Details, die nach dem Tod eines Säuglings in der Gemelli-Klinik in Rom bekannt wurden. Das zehn Monate alte Mädchen verstarb dort am Mittwoch, nur wenige Stunden nachdem es in lebensbedrohlichem Zustand eingeliefert worden war.<h3>\r\nIm Schlaf erstickt<\/h3>Laut Sanitätskreisen soll das Kind gemeinsam mit dem Vater auf einem Sofa geschlafen haben. Dabei besteht der Verdacht, dass das Baby unabsichtlich durch das Körpergewicht des Vaters erdrückt wurde und im Schlaf erstickte.<BR \/><BR \/>Zwar wurde anfänglich auch die Möglichkeit des plötzlichen Kindstods nicht ausgeschlossen, doch die klinischen Anzeichen deuten auf ein Erstickungsszenario hin.<h3>\r\nRettungsversuche blieben erfolglos<\/h3>Das Drama nahm seinen Lauf, als das Baby bereits mit einem Herzstillstand in das Krankenhaus „de Lellis“ in Rieti gebracht wurde. Aufgrund der dramatischen Lage wurde umgehend ein Rettungshubschrauber angefordert, der das Kind in die römische Gemelli-Klinik flog.<BR \/><BR \/>Dort kam das Mädchen bereits im Koma an. Die Ärzte diagnostizierten eine schwere Hypoxie – einen massiven Sauerstoffmangel im Gewebe –, der bereits zu irreparablen Schäden geführt hatte. Kurze Zeit später konnten die Mediziner nur noch den Tod des Kindes feststellen.