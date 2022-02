Dramatik pur: Junge (5) steckt in tiefem Brunnen fest – ähnlich wie Alfredino

Eine spektakuläre Rettungsaktion hält momentan ganz Marokko in Atem. Der 5-jährige Reyan war am Dienstagnachmittag in ein ungesicherten Brunnen gefallen. Die Rettungsaktion gestaltet sich äußerst schwierig, da das Loch recht schmal ist. Es ist bereits der 3. Tag, die Rettungsarbeiten dauern an. Die Eltern sind verzweifelt.